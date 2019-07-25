إليك تصميمات أحدث الفساتين العصرية المناسبة لـ"الأوفر سايز"

تبحث الفتيات دائما عن أحدث تقاليع عالم الأزياء والموضة، والتي تمنحهن إطلالة أكثر جاذبية وإشراقا تلفت لهن الأنظار، كما تشعر الكثير من الفتيات السمينات بالظلم وسط هذا العالم الواسع وما يقدمه لهن من أزياء مناسبة يمكنهن أن يحطمن شكل إطلالاتهن من خلالها.

نقدم لك اليوم تصميمات فساتين عصرية تتناسب مع أحجام الفتيات الأوفر سايز، اختاري من بينها لإطلالة هذا العام، وكوني واثقة من ظهورك بشكل أنيق وجذاب يخطف لك الأنظار، وفقا لما ذكر على موقع "TMZ".

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لم يعد يقيد عالم الموضة والأزياء الفتيات السمينات في تصميمات بعينها كما كان يحث في الماضي، بل قدم لهن العديد من التشكيلات والتصميمات المختلفة والعصرية التي استطاعت أن تحصل على قلوب وأعين الفتيات الثمينات حول العالم، كما وفر عالم الموضة العديد من الألوان الزاهية التي لم يعد يحرم ارتداؤها من قبل الفتيات السمينات، فاختاري لون من بين الأحمر، الأخضر وحتى الأبيض أثناء إطلالتك في إحدى مناسبات هذا العام، ولا تخشين من الظهور بواحد من بين هذه الألوان.

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