منعًا للبراعم والعفن.. إليك الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

اعتادت أغلب ربات البيوت على شراء البطاطس بكميات لتخزينها لحين طهيها؛ وتعتبر البطاطس من أكثر الأطباق المحببة للجميع وخاصةً الصغار.

لكن من الأمور المُزعجة التي قد تواجهنا، هو ظهور البراعم، و تشكلها على حبات البطاطس وانكماشها وظهور علامات أخرى تدل على عدم صلاحيتها، مما يدفع البعض إلى التخلص منها، وشراء غيرها، لذا يستعرض لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية حيل مهمة لتخزين البطاطس لأطول فترة مُمكنة، وفقًا لموقعي "wikihow" ،"healthline".

1- فصل حبّات البطاطس التالفة عن السليمة

عليك أولاً فحص و فرز البطاطس، إذ يجب استبعاد كل الحبات المتعفنة أو التي يوجد بقشرتها فتحات، أو عليها أي ضرر ظاهر، وإبقاء البطاطس السليمة فقط.

أما بالنسبة للحبات المتضررة التي تم فصلها يمكن استخدامها في فترة قصيرة خلال عدة أيام مثلًا بعد قطع الجزء التالف منها.

2-خزّن حبّات البطاطس السليمة في مكان جاف مُظلم

ضع البطاطس السليمة في مكان لا يتعرّض للضوء أو الرطوبة، لأن ذلك قد يؤدّي إلى تعفّنها أو تحوّلها إلى اللون الأخضر.

ويجب الحفاظ على تهوية البطاطس جيدًا، فأفضل مكان يمكن حفظ البطاطس فيه هو "القبو" عن طريق رصها على شكل طبقات داخل الحقائب المثقّبة التي تسمح بدخول الهواء بسهولة إلى البطاطس، و ضع صفحة من أي جريدة بين كل طبقة وأخرى. قم بتغطية الطبقة العلوية بورقة جريدة أيضًا.

3- ابتعد عن وضع البطاطس في الثلاجة

تعتبر الثلاجة مكان بارد جدًا لتخزين البطاطس، إذا قد تؤدي إلى تغير نكهتها عن طريق درجة حرارة الثلاجة التي تحوّل النشويات الموجودة في البطاطس إلى سكر، مما يجعل طعمها حلو. وفتح الثلاجة وغلقها قد يفسد البطاطس لتغير درجة الحرارة المفاجئ، وقد يؤثر ذلك على لون البطاطس أيضًا.

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3- درجة الحرارة

للحصول على أطول فترة تخزين ممكنة، إذ يجب الاحتفاظ بالبطاطس في درجة حرارة 2-4 درجة مئوية.

4- تفقّد البطاطس بانتظام بحثًا عن أي علامات تلف

باستخدام هذه الطريقة يمكن تخزين البطاطس لبضعة أشهر، لكن يجب تفقدها دوريًا لعدة أسابيع، لاستبعاد أي حبة بطاطس قد يصيبها تلف، حتى لا تسبب تعفن باقي الكمية.

وإذا ظهرت براعم على حبات البطاطس يجب قطعها أول بأول، إذ يتبع إنبات البراعم تحول البطاطس للون الأخضر ثم تعفنها.

5- معالجة البطاطس لتخزينها لفترات طويلة

ضع حبّات البطاطس على أوراق جرائد في مكان بارد ومظلم، ثم ارفع درجة الحرارة حتى 10-15 درجة مئوية لتكون أعلى بقليل من درجة حرارة التخزين، ثم اترك البطاطس في هذه الدرجة دون تقسيمها. ستصبح قشرة البطاطس سميكة وجافة بعد حوالي أسبوعين.

6 - استخدم فرشاة الأسنان

لإزالة تكتّلات الأتربة الموجودة على قشرة البطاطس وخزّنها حسب النقاط السابقة.

7- لا تغسل البطاطس قبل تخزينها

يؤدّي تعريض البطاطس للرطوبة إلى تقليل فترة تخزينها ويجعل احتمالية تعفّنها أكبر. حافظ على جفاف البطاطس قدر الإمكان.

8- كيفية تخزين البطاطس المقطّعة؟

بعد تقطيع البطاطس، قم بطيها في أسرع وقت ممكن. لا يمكن للبطاطس المقطّعة الاحتفاظ بخواصها الطبيعية دون قشرتها التي تحميها. إن لم تتمكن من طهي كمية من البطاطس المقطّعة على الفور، خزّنها بعد غمرها بماء مثلج. سيؤدّي ذلك إلى احتفاظ البطاطس بخواصها طوال اليوم دون فقد قوامها أو تغيّر لونها.

9- أفصل البطاطس عن الفاكهة

احرص على عدم تخزين البطاطس بجوار الفواكه، تنتج العديد من الفواكه كالتفاح والكمثرى والموز مادة كيميائية تسمّى الإيثيلين. يساعد هذا الغاز على عملية النضج، ما قد يؤدي إلي تعفن البطاطس بسرعة.