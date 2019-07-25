بالأسعار.. كل ما تريد معرفته عن الكراسي المتحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تصوير-آية شطوري:

يهتم الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة الكافية على الحركة، خصوصًا كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بأحدث الابتكارات الجديدة التي تخص المقاعد المتحركة، سواء العادية أو الكهربائية.

ويوضح الدكتور فتحي عامر، صاحب إحدى الشركات المتخصصة في المقاعد المتحركة والمستلزمات الطبية لـ"الخليج 365"، أحدث الأشكال والأسعار المتواجدة في الأسواق، والفرق بين الصناعة المصرية والمستوردة، وذلك من خلال السطور التالية:

- غالبية المقاعد المتواجدة صناعة صينية مستورد أو قطع تُجمع في مصر بعد الاستيراد، أو صناعة تايوانية وهي الأبرز والأكثر تميزًا في المجال.

- تتراوح أسعار المقاعد المتحركة العادية من 2000 إلى 8000 جنيه، حسب الخامات من حيث نوع هيكل الكرسي (صاج - حديد - نحاس - نيكل)، ونوعية المقعد (جلد - قماش).

- يُنصح بعدم شراء المقاعد المتحركة الكهربائية من الأنواع أو التجميع الصيني لأنها ضعيفة ولا تتحمل الضغط، فضلًا عن عيوب دائرتها الكهربائية، لذلك يُطلق عليها اسم "الورق".

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- أسعار الكرسي الكلاسيكي العادي من 2000 لـ3000 جنيه، وتُستخدم في المنزل أو الحدائق المجاورة للمنزل لأنه أبسط الخامات.

- المقاعد المزودة بالظهر والأرجل والقدمين المرفوعة تتراوح أسعارها من 4 لـ 8 آلاف جنيه، حسب نوع الحديد ودرجة تحمله للشمس والصداء، وكذلك الخواص المتواجدة بها، ومنها إمكانية تحوله إلى سرير.

- المقاعد المتحركة الكهربائية، الأكثر سهولة للمستخدم لأنها توفر للشخص خدمة الاعتماد الكلي على النفس، وتتفاوت أسعارها من 7000 إلى 80 ألف جنيه، حسب قدرة "الماتور" على السير خصوصًا المطالع وقدرته على التحمل.

- الكراسي الكهربائية التي تتميز بالطلوع الذاتي للسلالم، يمكن أن يصل سعرها لـ80 ألف جنيه، حسب قدرة المحرك على صعود عدد الدرجات المطلوبة.

- يوجد نوع مخصص لكبار السن الذين يصعب عليهم التحرك داخل المنزل والدخول إلى حمام، تكون مزوّدة بمقعد ذات فتحات مخصصة تشبه مقاعد الحمام في الاستعمال، ومزوّدة أيضًا بإمكانات تُغيّر بعض الأدوات الصحية من مرة إلى الأخرى، وتختلف أسعارها بين 1600 إلى 2000 جنيه حسب نوع القماش ودرجة التحمل ووفرة الإمكانيات، منها انتزاع جوانب الكرسي للانتقال إلى مكان آخر دون إرهاق.

- هناك مقاعد عادية مخصصة لبعض الأمراض منها مرض ضمور خلايا المخ الحركية، وتحتوي على مزيد من الإمكانيات، منها فرده ليصبح سريرًا صالح للنوم وإمكانية وجود مكان حمام، وبه بعض القطع التي يمكن الاستغناء عنها في بعض الحالات، ويتميز الكرسي بقِطع ربط مُحكمة خصوصًا لذوات الحركات اللإرادية. وتبدأ أسعارها من 3800 إلى 7000 جنيه.

- القطع الألماني في المقاعد المتحركة، أقل في الطلب مقارنة بالصيني والتايواني بسبب تكلفتها الباهظة التي تكمن في الإمكانيات سواء العادية أو الكهربائية المشحونة.