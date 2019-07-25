متي نلجأ إلى زراعة الأسنان؟.. تعرف على المؤشرات والأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

متي تلجأ إلى زراعة الأسنان؟.. هذا السؤال يتردد لدى الكثيرين من الذين يعانون مشاكل في الأسنان والمضغ. وللإجابة على السؤال؛ يوضح الدكتور أحمد نبيل، استشاري جراحة الأسنان، المؤشرات التي تلزمك بالزراعة دون تردد، وبعض المشاكل الجسدية الناتجة عن تأخرها:

في البداية الأسنان والفم هما المستقبل الأول للأطعمة التي تدخل المعدة، لذلك لابد أن نهتم بهم إلى حد كبير، وأن نحرص على المضغ بشكل جيد حتى لا يؤثر بشكل سلبي علي الجسم، وفي هذه الحالات يجب أن نزرع الأسنان، وهي كالتالي:

- يتسبب خلع بعض الأسنان في خلق فراغ بين باقي الأسنان ما يعمل على تحرك الأسنان المجاورة في مساحة الفراغ على المدى الطويل، وفي هذه الحالة توجد صعوبة في عملية الزرع.

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- خلع الأسنان يتسبب في حركة الأسنان المجاورة ما يسبب الشعور بالصداع أو صوت "طرقعة" في فك الأسنان.

- إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط فالحل الأمثل هو الزرع، بسبب تفكك العظام لديهم.

- مشاكل في مضغ الطعام، ويؤثر هذا بشكل سلبي على المعدة والجهاز الهضمي، منها مشاكل في القولون، والإمساك.

- في حالة عدم وجود أسنان قوية في أرقام 5678 لابد هنا من الزرع فوراً لوجود أسنان تستطيع تحمل كميات الطعام المطلوبة خصوصًا الكبار في السن.

- عدم وجود أسنان قوية يؤثر على الأمعاء الغليظة بسبب بلع معظم الطعام بشكل سريع دون هضم.