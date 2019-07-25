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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - تبحث الصبايا عن عطور الصيف التي تبعث البهجة والانتعاش، لتشعر بالحيوية بهذا الموسم المميز مع رحلات الصيف، والمشاوير المختلفة مع الصديقات. وما بين روائح الفواكه والعطور الوردية، إليكِ قائمة بأفضل عطور صيف 2019، لجاذبية وثقة لا تقاوم.
ميو ميو تويست - Miu Miu Twist Eau de Parfum
برائحة الفواكه الطازجة مع الأزهار الوردية والبرغموت، والعنبر الوردي، مع لمسة خفيفة من حبوب التونكا، اعتمديها بأوقاتكِ المختلفة عندما يكون مزاجكِ يميل إلى الكثير من الحركة والنشاط.
بلوم غوتشي- Bloom Gocce di Fiori Eau de Toilette
من العطور التي تمنحكِ إحساسًا بالنجومية والتألق، هذا العطر من غوتشي، مع رائحة الياسمين القوية الممزوجة برائحة الورود الحلوة، بخاصة وإن كنتِ من عشاق رائحة الورود القوية.
كلوي نو ماد - Chloe Nomade Eau de Toilette
من اسمه سوف يمنحكِ هذا العطر إحساسًا بالانطلاق والجنون، وهو ما تبحث عنه الصبيّة بموسم الصيف. كما أنّ هذا العطر مناسب للصبايا الجريئات اللاتي يفضلن الستايل البوهيمي في كل ما حولهنّ، اعتمديه بالنهار مع ملابسكِ الكاجوال وستايلكِ العصري.
سولتي فلاور فيكتور آند رولف- Magic Salty Flower
هذا العطر المستوحى من رائحة البحر المنعشة مع كوكتيل من رائحة الورود والغابات، سوف تسافرين معه إلى أبعد الأماكن الساحلية مع الأجواء الاستوائية، سيكون رفيقكِ الدائم بشنطة البحر.
كاندي نايت برادا- Candy Night Eau de Parfum
لِمَ لا تجربين هذا العطر بروائح الكاندي الحلوة في سهرات الصيف المليئة بالأجواء المبهجة، سوف يمنحكِ إحساسًا بالأنوثة الطاغية، مع لمسة من الجرأة بروائح تدوم طويلًا.
تيفاني تشيير- Tiffany Sheer Eau de Toilette
هذا العطر يشبه حبات الماس، مترف وغني، وبالوقت نفسه مليء بالشفافية، سوف تشعرين بالظبط بالثقة والترف، لكن سوف تحبين رائحة النظافة المنعشة غير القوية، برائحة ناعمة لا تسبب الإزعاج، جربيه خلال نهار الصيف المزدحم.
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كانت هذه تفاصيل خبر بين الفواكه ورائحة الورود.. إليكِ قائمة بأفضل عطور صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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