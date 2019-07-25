بين الفواكه ورائحة الورود.. إليكِ قائمة بأفضل عطور صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - تبحث الصبايا عن عطور الصيف التي تبعث البهجة والانتعاش، لتشعر بالحيوية بهذا الموسم المميز مع رحلات الصيف، والمشاوير المختلفة مع الصديقات. وما بين روائح الفواكه والعطور الوردية، إليكِ قائمة بأفضل عطور صيف 2019، لجاذبية وثقة لا تقاوم.



ميو ميو تويست - Miu Miu Twist Eau de Parfum

Miu Miu Twist Eau de Parfum.



برائحة الفواكه الطازجة مع الأزهار الوردية والبرغموت، والعنبر الوردي، مع لمسة خفيفة من حبوب التونكا، اعتمديها بأوقاتكِ المختلفة عندما يكون مزاجكِ يميل إلى الكثير من الحركة والنشاط.



بلوم غوتشي- Bloom Gocce di Fiori Eau de Toilette

Bloom Gocce di Fiori Eau de Toilette



من العطور التي تمنحكِ إحساسًا بالنجومية والتألق، هذا العطر من غوتشي، مع رائحة الياسمين القوية الممزوجة برائحة الورود الحلوة، بخاصة وإن كنتِ من عشاق رائحة الورود القوية.



كلوي نو ماد - Chloe Nomade Eau de Toilette

Chloe Nomade Eau de Toilette





من اسمه سوف يمنحكِ هذا العطر إحساسًا بالانطلاق والجنون، وهو ما تبحث عنه الصبيّة بموسم الصيف. كما أنّ هذا العطر مناسب للصبايا الجريئات اللاتي يفضلن الستايل البوهيمي في كل ما حولهنّ، اعتمديه بالنهار مع ملابسكِ الكاجوال وستايلكِ العصري.

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سولتي فلاور فيكتور آند رولف- Magic Salty Flower

Magic Salty Flower





هذا العطر المستوحى من رائحة البحر المنعشة مع كوكتيل من رائحة الورود والغابات، سوف تسافرين معه إلى أبعد الأماكن الساحلية مع الأجواء الاستوائية، سيكون رفيقكِ الدائم بشنطة البحر.



كاندي نايت برادا- Candy Night Eau de Parfum

Candy Night Eau de Parfum



لِمَ لا تجربين هذا العطر بروائح الكاندي الحلوة في سهرات الصيف المليئة بالأجواء المبهجة، سوف يمنحكِ إحساسًا بالأنوثة الطاغية، مع لمسة من الجرأة بروائح تدوم طويلًا.



تيفاني تشيير- Tiffany Sheer Eau de Toilette

Tiffany Sheer Eau de Toilette





هذا العطر يشبه حبات الماس، مترف وغني، وبالوقت نفسه مليء بالشفافية، سوف تشعرين بالظبط بالثقة والترف، لكن سوف تحبين رائحة النظافة المنعشة غير القوية، برائحة ناعمة لا تسبب الإزعاج، جربيه خلال نهار الصيف المزدحم.

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