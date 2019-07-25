فيديو: خطوات لوضع المكياج على طريقة سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - نشرت الفنانة سيرين عبد النور سلسلة من الفيديوهات على صفحتها الخاصة في انستقرام، وهي عبارة عن نصائح لجمهورها ومتابعيها حول كيفية وضع المكياج بطريقة صحيحة.

وظهرت سيرين في الفيديو الأول باطلالة من دون مكياج، حيث استخدمت مستحضرات التجميل وبدأت بتقديم النصائح لجمهورها والتطبيق مباشرةً أمامهم .

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ولاقت هذه المقاطع تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين وجّهوا الشكر لسيرين على هذه النصائح، وأشادوا بجمالها الطبيعي من دون المكياج.



الجزء الأول

وشرحت النجمة لمتابعيها الخطوات، البسيطة والسهلة بحسب تعبيرها، التي تعتمدها خلال وضع المكياج في المنزل، حيث طبقت كريم الاساس على كامل وجهها وبالتساوي، وثم حددت وجهها بالـ"كونتورينغ".

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الجزء الثاني

وبعد ذلك استبدلت الأيلاينر بقلم الكحلة أعلى عينيها، ومن ثم قامت بتوزيعه بريشة من "ماك" مع الإبقاء على المنطقة الوسطى من العين فارغة، كما وضعت القليل أسفل عينيها.

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الجزء الثالث



أما في الفيديو الثالث فوضعت القليل من الألوان البرونز أسفل عينيها، ثم قامت بوضع المسكرا، مشيرة إلى أنّ هذا المكياج الناعم مثالي للخروج من أجل تناول العشاء.

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النتيجة

وبعد كل ذلك نشرت سيرين عبد النور صورة لها بعد أن أنهت وضع المكياج وارتدت ملابسها للخروج، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه "شو رأيكن بالنتيجة".

كما أنها حمّست جمهورها بالقول "حزروا مع مين رايحة اتعشى الليلة؟"، ليتبيّن لاحقًا أنها خرجت برفقة النجمة السورية كاريس بشارة ومحمود نصر.



ما رأيكم بخطوات سيرين عبد النور لتطبيق المكياج؟

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