افضل غسول للوجه لكل انواع البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - بعيداً عن المنتجات المتوفّرة في الأسواق، هذه بعض الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل بمكوّنات طبيعيّة آمنة على البشرة وزهيدة الثمن لصنع افضل غسول للوجه يوميّ يناسب كل نوع من أنواع البشرة.



غسول البابونج للبشرة الجافّة والحسّاسة

غسول للبشرة الجافّة والحسّاسة



مكوّناته:

• ¼ كوب من الحليب.

• ¼ كوب من كريم البشرة.

• ملعقتان صغيرتان من مسحوق البابونج.

• زجاجة نظيفة.

تخلط المكوّنات في وعاء ليوضع على نار هادئة لمدّة 10 دقائق، ثمّ تصفّى. يسكب المحلول في الزجاجة النظيفة ليستخدم بشكل يوميّ.



غسول الحليب للبشرة الدهنيّة

غسول للبشرة الدهنيّة



مكوّناته:

• 20 ملعقة من الحليب.

• 15 قطرة من زيت خشب الصندل.

• زجاجة نظيفة.



تمزج المكوّنات وتسكب في الزجاجة لتغسل البشرة يوميّاً بعد رجّ الزجاجة جيّداَ.



غسول النعناع الأخضر للبشرة المختلطة

غسول للبشرة المختلطة





مكوّناته:

• قبضة يد صغيرة من أوراق المرمرية.

• قبضة يد صغيرة من أوراق النعناع.

• ½ ليتر من الماء الفاتر.

• ملعقة كبيرة من ماء الورد.

• 3 قطرات من عصير اللّيمون.

• زجاجة نظيفة.





تنقع أوراق المرمرية والنعناع في الماء الفاتر لمدّة لا تقلّ عن 40 دقيقة. يصفّى المزيج في الزجاجة النظيفة، يضاف له ماء الورد واللّيمون ويحفظ في البرّاد.

تغسل البشرة بـ افضل غسول للوجه مرّتين في اليوم، صباحاً ومساءً قبل الخلود إلى النوم.

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