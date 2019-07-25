خطوات العناية بالقدمين واليدين لأنوثة مكتملة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - العناية بالقدمين واليدين جزء لا يتجزأ من أنوثة المرأة ونعومتها، خاصة في فصل الصيف، نظراً لما تسببه الحرارة المرتفعة من جفاف وتشقق يصيبان يدي المرأة وقدميها.

قد تهتم النساء عامة ببشرة الوجه والجسم ويهملن العناية بالقدمين واليدين، وهذا خطأ تقع به نساء العالم العربي بشكل خاص، ما يجعل من بشرة أيديهنّ وأقدمهنّ ذا ملمس غير ناعم.

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نقدّم لكِ الخليج 365 في ما يلي أهم خطوات العناية بالقدمين واليدين للحصول على بشرة بملمس الحرير ولتكتمل نعومتك وأنوثتكِ.



خطوات العناية باليدين:

العناية باليدين



- استخدمي كريماً واقياً للشمس خلال النهار.

- اختاري صابون يدين لطيف.

- عليكِ تقشير الجلد بشكل منظم للتخلّص من الخلايا الخارجيّة، وتحفييز الجلد على إنتاج خلايا جديدة، وننصحكِ في هذا السياق، بنقع اليدين بالماء الدافئ لمدة ربع ساعة، ثم فركهما بليف الحمام جيّداً، ثم ترطّيبهما بالفازلين.

- مراعاة قصّ الأظافر بشكل منتظم، وبردهما باتجاه واحد وبطريقة مناسبة، وغير مؤذية للجلد حولهم.

- وتكمن الخطوة الأهم بتجنب ملامسة المواد الكيميائيّة، مثل المنطّفات المنزليّة كالكلور، والصابون وغيرها، ومن الضرورة ارتداء قفازات بلاستيكيّة أثناء التّعامل معها، ولكن يجب اختيار القفازات المنزليّة، وليس القفازات الطبيّة؛ فهي تحتوي على بودرة معقمّة تعمل على تجفيف اليدين.



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خطوات العناية بالقدمين:

العناية بالقدمين



- عليكِ ارتداء أحذية مريحة ومناسبة، والتقليل من ارتداء الكعب العالي.

- احرصي على ارتداء جوارب قطنيّة.

- ضعي مرطباً على كامل القدمين قبل ارتداء الجوارب والحذاء، لتحصلي على ملمس ناعم في نهاية اليوم.

- غسل القدمين صباحاً ومساءً وتجفيفهما جيّداً.

- عليكِ تقشير بشرة قدميكِ مرّة في الأسبوع، وذلك بنقعهما في مغلي البابونج بعد أن يصبح دافئاً، وفركهما بحجر الخفاف، أو فرشاة القدمين، كما يجب التركيز على الكعبين، فهما أكثر عرضة للجفاف والتشقق، وبعد الانتهاء من التّقشير، يجب ترطيبهما بالفازلين، أو بالجليسرين، وارتداء جوارب قطنيّة.

- من أجل تفتيح القدمين يمكن إضافة الكركم للفازلين بعد التّقشير، أو نقعما بالحليب الدافئ بدلاً من البابونج.

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