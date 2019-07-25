رسومات أظافر مختارة من انستقرام.. لصيف مرح

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - تبحث الفتيات عن رسومات اظافر تعتمدها في فصل الصيف تضفي على إطلالاتهنّ مزيد من المرح والطرافة، اخترنا لكِ اليوم مجموعة رسومات اظافر من موقع انستقرام لتستوحي منها لإطلالة منعشة وعصرية.

فقد برزت في الآونة الأخيرة صيحات متنوّعة من المناكير ورسومات الأظافر تمنح الفتاة إطلالات جريئة ومميّزة، كما طغت على صفحات انستقرام الخاصة بالعناية بالأظافر رسومات وزخرفات زادت من جرأة الإطلالات وجنونها.

أفضل ألوان مناكير لهذا الصيف مناسبة للبشرة السمراء



فإذا كنتِ من اللّواتي يفضلن ألوان المناكير الهادئة أو الداكنة أو الفاقعة، لقد جمعنا لك رسومات أظافر مميزة جداً ترتكز على ألوان مناكير متعددة وموديلات متنوعة لتختاري منها ما يعجبك.



رسومات الـ Emoji

رسومات أظافر

بين رسومات الـ Emoji الرائجة والغرافيكيّة غير المتماثلة والمستوحاة من الـ French Manicure والمفضّلة لدى غالبيّة السيّدات، تعرّفي إلى أبرز وأحدث رسومات طلاء الأظافر لربيع 2018 . ألوان زاهية ونقوش مبتكرة وعصريّة تلائم إطلالاتكِ في النهار والمساء...



كيفية اختيار لون المناكير بحسب درجة لون البشرة



المناكير الزهري والرمادي المزين بالأسود

رسومات أظافر



إذا كنت لا تميلين الى ألوان المناكير القوية والفاقعة، وتحبين رسومات المناكير بالألوان الناعمة، فلا تترددي في اعتماد رسومات الأظافر بلوني الزهري والرمادي، وطبقي عليهما زخرفة مميزة بالمناكير الأسود. وعند الانتهاء، زيني أظافرك بحبوب الستراس الناعمة.

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رسومات الفواكه

رسومات أظافر



رسومات أظافر الفواكه هي أفضل طريقة يمكنك اللجوء إليها للحصول على أصابع مليئة بالحيوية خلال الأجواء الصيفية. فهي أحد صيحات طلاء الأظافر الرائجة بشكل كبير لصيف 2019. والتي يمكن أن تتناسب مع ملابسك الشاطئية خاصة وأن هذه الموضة تتميز بألوان زاهية وجذابة.



تنوعت رسومات طلاء الأظافر الفاكهة بين البطيخ والتفاح والليمون والكيوي والفراولة والأناناس. والتي أنعكست ألوانها ورسوماتها على الأظافر بشكل عصري مميز. لهذا لا تترددي في تطبيقها خلال الأجواء الصيفية خاصة وأنها سوف تمنحك أصابعك بدرجات زاهية.

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مناكير أظافر جريء من وحي نيكي ميناج