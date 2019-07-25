ماسك الافوكادو للشعر الجاف.. ثلاث خلطات بنتيجة مضمونة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - الشعر الجاف أزمة تعاني منها النساء بشكل عام خاصة في فصل الصيف، من هنا اخترنا لكِ اليوم الخليج 365 ماسك الافوكادو للشعر الجاف بثلاث خلطات طبيعية تُطبّق بشكل دَوري تعيد لشعركِ سحره ورونقه.

ولكن قبل الولوج في تفاصيل ماسك الافوكادو للشعر الجاف، كان لا بدّ من ذكر منافع ثمرة الأفوكادو كغذاء رائع للشعر، فهي غنية بفيتامين ه، والبروتين، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، وفيتامين ك، والألياف، والفوليك، وفيتامين ج، وفيتامين ب 6، والنحاس.

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وتكمن أهمية الفيتامينات في ماسك الأفوكادو للشعر في أنّها تعمل على المستوى الخلوي لحماية وتقوية الشعر، و فيتامين B ضروري لنمو الشعر، أما فيتامين E يساعد على إصلاح الضرر في فروة الرأس الذي قد يبطئ أو يمنع نمو الشعر، ويعد استخدام الأفوكادو كبلسم أو كماسك للشعر من أفضل الطرق لتعزيز نمو الشعر ومحاربة جفافه.

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ماسك الافوكادو والموز:

الافوكادو والموز

تحافظ هذه الوصفة على الشعر ناعماً ولامعاً، استخدمي ثمرة أفوكادو مهروسة، وموزة مهروسة ايضاً، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وقطرات من أي زيت عطري مثل الورد واللافندر، أو الياسمين.

اخلطي الأفوكادو والموز حتى يتحولا إلى مزيج متجانس، وضعي قطرات من زيت الزيتون الزيت العطري، وقلبيهم حتى يصبحوا مزيج متجانس.

بللي شعرك بالماء، ثم طقي الماسك على شعرك وفروة رأسك، ثم قومي بتدليكه وضعي قبعة استحمام بلاستيكية واتركيه لربع ساعة ومن ثم اغسلي شعرك بالماء جيداً.

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ماسك الأفوكادو والعسل:

الأفوكادو والعسل



اهرسي حبّة كبيرة من الأفوكادو الطازج مع ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعيّ، أضيفي إليهما القليل من زيت السمسم، الخروع أو زيت الزيتون. ضعي الخليط كلّه على كامل الشعر مع التركيز على تدليك الفروة بلطف وتمرير المزيج على طول الخصلات.

اتركيه لمدّة ساعتين ثمّ اغسليه بالماء الفاتر لتحصلي على خصلات ناعمة وأكثر ليونة وبريقاً.

اعلمي أنّ العسل يعمل أيضاً على تنقية الشعر من بقايا الأوساخ العالقة به وبقايا المستحضرات العنيدة التي لا يمكن للشامبو العادي إزالتها، وعليه فهو مطهّر قويّ وفعّال، كما أنّ للعسل قدرات طبيعيّة في محاربة مشكلة تساقط الشعر وحماية الفروة من الجفاف كما يقوي بصيلات الشعر ويمنع تكسّرها، وهذا ما يجعله قادراً على مساعدة الشعر الجافّ، الهشّ والباهت على استعادة لمعانه، قوّته وصحّته ليظلّ برّاقاً، لامعاً وأكثر حيويّة من أيّ وقت مضى.

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ماسك الأفوكادو والبيض:

الأفوكادو والبيض



لهذا الماسك العديد من الفوائد للشعر، فهو يساعد الشعر على النمو، ويزيد من كثافته، وينعمه ويرطبه.

استخدمي بياض بيضة، ونصف ثمرة أفوكادو مهروسة، واخلطيهم جيداُ حتى يصبحوا مزيج متجانس.

طبقي الخليط على شعرك المبلل من فروة الرأس وحتى نهايات الشعر، ثم دلكي الماسك واتركيه لمدة عشرون دقيقة.

اغسلي شعرك جيداُ عدة مرات حتى تزيلي الماسك تماماً.

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