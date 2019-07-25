من نعي فاروق الفيشاوي للرئيس التونسي.. يوم حزين في حياة هند صبري

يوم حزين في حياة الفنانة التونسية هند صبري، التي استقبلت في بدايته خبر رحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بعد صراعه من المرض، فلم تمض سوى ساعات قليلة حتى أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس قايد باجي السبسي، ليتجدد أمامها المشهد ذاته.

رسالة مؤثرة نشرتها الفنانة التونسية هند صبري، ناعية من خلالها رحيل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الذي توفى صباح اليوم، فنشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها به مرفقة معها كلمات الرثاء.

فذكرت الفنانة التونسية، في رسالتها بأن وفاة الرئيس التونسي تتزامن مع الذكرى الـ62 لأول جمهورية تونسية ذات سيادة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعى تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ الباجي قايد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 عامًا.. وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة.. وكذلك الذكرى السادسة لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن.. وإن وجب الاعتبار من هذه المصادفة، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها نصوص ومؤسسات سوف يحميانها من كل مكروه.. رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس.. ولعائلته جميل الصبر والسلوان وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه السيد محمد الناصر من أجل تونس حرة، ديمقراطية".

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وقبل قليل، كانت نعت أيضًا رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفى فجر اليوم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث قالت: "لم يكن فنانًا موهوبًا فحسب لم يقدم لنا مجموعة من أجمل الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون فحسب بل كان شجاعًا ومحاربًا قويًا للمرض.. حتى في إعلانه إصابته بالسرطان كان شامخًا.. وداعا النجم والفنان والإنسان الجميل المهذب فاروق الفيشاوي وخالص العزاء لابنه الفنان أحمد الفيشاوي".

كان الفنان فاروق الفيشاوي، توفى في فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وأيضًا بالأمس، كانت الفنانة التونسية تؤدي صلاة الجنازة على والدة الفنانة يسرا، التي توفيت بالأمس، وشيعت جثمانها من مسجد السيدة نفيسة.

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