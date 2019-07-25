أقراط من الماس الفاخر لسهرة عيد الأضحى

لا منافس لـ حجر الماس في اطلالتك، من هنا قرر المصممون العالميون والدور العريقة التركيز هذا الموسم على ابتكار أقراط ملفتة وكبيرة مصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر ومزينة بأحجار الماس البراقة. وقد برزت هذه الصيحة لدى دور عديدة أمثال شوبارد وسليم مزنر وستيفن ويبستر ويبريم وغيرهم كثر...

- عند اعتماد أقراط ماسية، ينصح خبراء الموضة باعتماد تسريحة شعر مرفوعة لكي تبرزي جمالية التصميم.

- يجب الابتعاد عن تنسيق عقود كبيرة، في حال كان تصميم الأقراط بارزاً وذات حجم كبير.

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