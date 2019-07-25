حذاء يحطم رقما قياسيا في مزاد مقابل مبلغ خيالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بيع زوج من الأحذية الرياضية المخصصة للركض، صُنع عام 1972، وهو من أوائل الأحذية التي انتجتها شركة نايكي، في مزاد علني مقابل 437 ألفا و500 دولار، محققا بذلك رقما قياسيا.

زوج الأحذية المعروف باسم “نايكي مون شو”، والذي صممه بيل بورمان مدرب الركض المشارك في تأسيس نايكي للعدائين المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1972، كان أهم معروضات أول مزاد على الإطلاق تخصصه دار “سوذبي” للمزادات في نيويورك للأحذية الرياضية.

دار الزادات قالت: إن هذا السعر أصبح رقما قياسيا لزوج من الأحذية الرياضية يباع في مزاد، ولم يعرف على الفور المشتري في المزاد الذي أقيم على الإنترنت.

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يشار إلى أن أعلى سعر سابق في مزاد علني لأحذية رياضية بلغ 190 ألفا و373 دولارا، وكان ذلك في كاليفورنيا عام 2017 مقابل زوج من الأحذية لشركة “كونفرس” يحمل توقيعا وقيل إن مايكل جوردان نجم كرة السلة الأمريكي ارتداه أثناء المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984.

دار “سوذبي” للمزادات، تشتهر ببيع أعمال فنية تجلب عشرات الملايين من الدولارات، لكنها تعاونت مع سوق ستديوم جودز الإلكترونية المتخصصة في بيع الملابس الرياضية وغير الرسمية لطرح 100 زوج من أندر الأحذية الرياضية التي تم صنعها على الإطلاق للبيع في مزاد في مشروع يعكس قدرتهما على النمو السريع كجامعي مقتنيات.

الدار ذكرت أن التسعة وتسعين زوجا الباقية من الأحذية الرياضية، والتي كانت مطروحة في الأساس للبيع في المزاد، جرى بيعها بشكل خاص دفعة واحدة في الأسبوع الماضي مقابل 850 ألف دولار.. موضحة أن جامع السيارات والمستثمر الكندي ميلز نادال هو الذي اشترى بقية الأحذية ويعتزم عرضها في متحفه الخاص للسيارات في تورنتو.