لاعب يتلقى دجاجة هدية بعد فوزه بلقب رجل المباراة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى اللاعب المالاوي حسن كاجوكي، لاعب فريق “بيغ بوليتس”، هدية غريبة من احد مشجعي الفريق، بعدما قاد فريقه إلى الفوز على خصمه “كارونجا يونايتد” 5-صفر، على ملعب كاموزو.

أحد المشجعين طلب السماح له بتقديم هدية للاعب كاجوكي بعد أن سجل هدفين وصنع مثلهما، وكانت الهدية عبارة عن علبة كرتونية كتب علها اسم اللاعب، وبداخلها دجاجة عليها طلاء لونه أحمر، وهو لون النادي.

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نادي “Big Bullets” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للاعب الهداف وهو يتسلم الدجاجة، كجائزة لأفضل لاعب في المباراة.

ووفقا للوائح الدوري الملاوي، فإن جائزة أفضل لاعب في المباريات تمنح من قبل راعي الدوري، ولكن فريق “Big Bullets” ذكر أن أحد المشجعين منح الجائزة لأفضل لاعب في هذه المرة.

ويبدو أن لدى هذا الفريق تقاليد قديمة خاصة به، حيث يتلقى لاعبوه هدايا مختلفة، مثل الحيوانات والأموال وغيرها من الأشياء.