فيديو وصور.. "كلب لعبة".. هدية حسناء روسية لرئيس الوزراء الياباني

توجت آلينا زاجيتوفا، الحسناء الروسية، بطلة العالم في لعبة التزحلق الفني على الجليد، حيث حصدت ذهبية بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان، وعلى إثر ذلك انتقلت للقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وخلال اللقاء تطرق رئيس الوزراء للحديث عن ماسارو، وهو الكلب الذي أهداه إليها حيث علق، "أنا سعيد جدا لاستقبالك في مقر إقامتي. أريد أن أهنئكم على نجاحكم في التزلج على الجليد. ويسرني أيضا أن أرى كيف يكبر ماسارو (كلبها). وينتظر سكان ولاية أكيتا بفارغ الصبر متى ستستطيعين أنت وماسارو القدوم إلى موطنه التاريخي"، بحسب ما نشرت "روسا اليوم" عن وكالة "تاس".

وكان إهداء آلينا كلبا من الرابطة اليابانية للحفاظ على نقاء سلالة فصيلة كلاب "أكيتا إينو"، في العام الماضي، حينما توجت بطلة وحصلت على السلسلة الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، بمدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية، وكانت حينها تبلغ من العمر 15 عاما، وأهدتها الرابطة الجرو الصغير بعد معرفتهم بحبها للكلاب، وكانت عملية التسليم في فندق "ميتروبول" في موسكو، بحضور آبي وزوجته.

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ويتابع رئيس الوزراء الياباني نمو الجرو، من جانبها أبلغته آلينا بقلقها على الجرو المفضل لها، وأوضحت أن الكلب لا يتحمل الرحلات الجوية، وتود نقل ماسارو في المقصورة، وليس في مكان الأمتعة. ووعد شينزو آبي بحل هذه المسألة في أقرب وقت.

وخلال اللقاء بادرت الحسناء الروسية بإعطاء رئيس الوزراء كلبا من فصيلة "أكيتا إينو"، لعبة، ما جعل شينزو يضحك ساخرا معتبره بديل ماسارو.

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