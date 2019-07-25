شائعات وحب وصداقة.. "النص الحلو" في حياة فاروق الفيشاوي

رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ويُلقي "هُن" الضوء على "النص الحلو" في حياة الفيشاوي.

سمية الألفي

علاقة حب من نوع خاص عاشها الثنائي سمية الألفي وفاروق الفيشاوي، نشأت قبل الشهرة والأضواء، فخطف الشاب قلب الفتاة، وتوجت قصة الحب بعلاقة زواج، كانت مثل الحكايات الخيالية، بعد أن بدأت قصتهما صدفة أثناء مسرحية "السندريلا"، التي عرضت في قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

كانت "الألفي" حينها طالبة في كلية الآداب بجامعة القاهرة لا يزال عمرها 20 عاما حين أحبته، و"الفيشاوي" كان طالبا بمعهد فنون مسرحية، فكانت هي "السندريلا" وهو "البرنس"، قصة حكتها سمية الألفي خلال استضافتها في برنامج "فحص شامل" المذاع على فضائية الحياة في يناير 2011.

من جاردن سيتي وحتى المنيل حيث تسكن "سمية"، طريق طويل كانا سويا فيه، استطاع "الفيشاوي" خلاله امتلاكها بـ"وردة ولبان وباكو شوكولاتة"، فلم تستطع أن تنسى تفاصيل هذا اليوم رغم مرور العديد من السنوات، فكان هو بالنسبة لها أكثر من مجرد فارس أحلام، عاشت واقع أجمل بصحبته، بعد شهر واحد من التعارف ارتبطا عاطفيا، "الحب بدأ مع الانتصار" هكذا قال فاروق الفيشاوي، حيث كانت حينها انتصارات أكتوبر 1973، ثم بدأت بعد ذلك علاقة زواجهما في فبراير 1974 التي استمرت 16 عامًا أثمرت عن طفليهما أحمد وعمر.

ورغم طلاقهم الإ أن الثنائي جمعت بينهما علاقة صداقة قوية، وكانا مثالًا للعون والسند لبعضهم البعض، فكانت الداعم الأول له في مرضه ومحنته حينما أعلن إصابته بمرض السرطان خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ34 في شهر أكتوبر من العام الماضي.

" إحنا كلنا وقفين في ضهرك وجمبك".. كلمات عبرت بها الصديقة والزوجة السابقة عن دعمها للفيشاوي خلال مرضه، وذكر خلال لقاء في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، على قناة "CBC"، إنها كانت على علم بإصابته بمرض السرطان قبل إعلانه للجميع.

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لم تكن الفنان سمية الألفي هي الزوجة الوحيدة له، فقد أعلن عن زيجات أخرى له، من داخل الوسط الفني وخارجه.

سهير رمزي

مفاجأة هزت الوسط الفني عقب طلاق الفنان فاروق الفيشاوي والفناة سمية الألفي، ليتزوج الفنانة سهير رمزي، بعد علاقة حب جمعت بينهم في الأفلام السينمائية، وأشيع وقتها أنه كان يخون الفنانة سمية الألفي زوجته، لكنه رد وقتها قائلاً: ''لم أخن سمية وإنما علاقتي بسهير كانت زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله وأنكرت علاقتي بها في البداية ثم اعترفت بها''.

وشكل فاروق الفيشاوي مع سهير رمزي خلال فترة زواجهما ثنائيا فنيا قدما مجموعة من الأعمال منها فيلم "الخادم"، أنتج عام 1990، وشارك في بطولته بجوار سهير وفاروق كل من الفنانين فريد شوقي ومحمود ياسين وأخرجة أحمد يحيى.

وبررت سهير رمزي في حوارات صحفية وتليفزيونية طلاقها من فاروق الفيشاوي، بأنها لم تستطع تحمل فترة إدمانه للمخدرات.

ليلى علوي

رغم زيجات الفيشاوي المتعددة، إلا أنه أعلن على الملأ، خلال استضافته في برنامج الإعلامية سمر يسري، أن الحب الحقيقي وحب حياته كانت الفنانة ليلى علوي، وأنه ندم كثيرا على عدم قدرته بالزواج منها.

أما ليلى علوي فلم تتحدث مطلقا عن هذا الأمر، ورفضت في أي حوار صحفي أو مقابلة تلفزيونية أن تتحدث عن علاقتها بفاروق الفيشاوي.

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ورغم محاولة الإعلامي نيشان، خلال استضافته للفنانة ليلى علوي في برنامج "أنا والعسل"، أن يجعلها ترد على ما قاله فاروق الفيشاوي في حقها، رفضت التعليق وقالت: "قال هذا الكلام، ولكني ليس لدي تعليق، ومبحبش اتكلم في حاجات زي كده، أنا ست متجوزة، ولا يجوز أن يقال هذا الكلام، ربما فاروق قال هذا الكلام قبل أن أتزوج".

وأضافت: "هو تقدم لي في فترة في حياتي لكي يخطبني، ولكن والدتي رفضت تلك الزيجة، وانتهى هذا الأمر"

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ارتبط الفنان وتزوج من سيدة خارج الوسط الفني تدعى "نوران"، وقرر بعد طلاقة الثالث ألا يتزوج مجددًا.

صداقته بالفنانة نرمين الفقي

شائعات تعرض لها الراحل والفنانة نرمين الفقي، بعد تداول عدد من الصور لهما خلال عام 2015، وأثارت الجدل حول طبيعة علاقتهما، الأمر الذي جعله يخرج في لقاء له مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "ليلة سمر"، وأكد أن كل ما يربطه بنرمين علاقة صداقة فقط، وأنه لا يوجد مشروع ارتباط بينهما.

الفنانة بوسي

لم يسلم الفنان فاروق الفيشاوي من الشائعات، فبعد وفاة الفنان نور الشريف خرجت الشائعات بانه سيتزوج الفنانة بوسي، وهو مانفته الفنانة بعدما تداول الخبر في الأوساط الفنية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت بوسي: "زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي إشاعة سخيفة من ناس مرضى، وأقول هل هذا زمان كل شيء مباح من أجل المادة أو الشهرة لمطلقي هذه الإشاعة، على الأقل احترموا جلال هذا الشهر الكريم هداكم الله".

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وانهارت الفنانة سمية الألفي من البكاء عقب تلقيها نبأ وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن "الألفي" ظلت تصرخ قائلة: "فاروق مات"، مضيفاً أن الأخيرة ظلت داعمة للفنان الراحل أثناء فترة مرضه بأيامه الأخيرة التي شهدت تدهور حالته الصحية.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.

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