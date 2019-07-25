رسالة مؤثرة من "لينا" حفيدة فاروق الفيشاوي لجدها بعد وفاته: سأشتاق إليك

لم تخف لينا الفيشاوي حزنها الواضح على جدها، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث كتبت له رسالة مؤثرة بعد أن وافته المنية فجر اليوم، ونشرت له عدة صور شخصية، وأخرى جمعتها به عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بدأت لينا رسالتها التي وضعتها كتعليق على الصور قائلة، "سأشتاق إليك، أتمنى أن تملأ الملائكة زوايا قلبك نعيما، مش عارفة أقول إيه، حتى لو ساعدني 100 شخص إني آلاقي الكلمات المناسبة".

وأكملت، "هتكون في قلبي للأبد، وفي قلبنا كلنا، كل اللي فرحتهم، مشيت بسرعة أوي، بدري جدا على اني اسمع خبر وفاتك، لسه مشوفتش مستقبلي، مقريتش كتاباتي، ولا حضرت حفل تخرجي".

واختتمت رسالتها، "رغم كل ده عارفة انك هتكون موجود وتراقبنا من مكانك، أينما كنت، مت بطلا في أحضان بلدك".

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ولينا الفيشاوي هي حفيدة فاروق الفيشاوي الوحيدة، من ابنه أحمد، وهي كذلك ابنة هند الحناوي، والتي رفعت قضية إثبات نسب البنت للفنان أحمد الفيشاوي، وحكمت المحكمة بثبوت النسب.

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

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