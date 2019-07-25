بـ"صورة وكلمة وسلام".. فنانات يودعن فاروق الفيشاوي

نعت عدد من الفنانات، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفي اليوم في أحد المستشفيات بالدقي، بعد صراع مع مرض السرطان، أعلن عنه أكتوبر الماضي خلال مهرجان الإسكندرية، وبين صورة تذكارية وكلمة وداع، شاركن الفنانات جمهورهن عبر "السوشيال ميديا"، نعي فاروق الفيشاوي، ومنهن:

هيفاء وهبي

نعت الفنانة هيفاء وهبي، في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الفنان فاروق الفيشاوي، حيث قالت "البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، إنت أجمل إنسان لكل الناس اللي اتعاملوا معك، الله يرحمه ويصبر أهله وكل الناس اللي بتحبه".

وفاء عامر

بصورتين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حرصت الفنانة وفاء عامر على نعي الراحل فاروق الفيشاوي، وكتبت كلمات مقتضبة، في تعليقها على الصورة التي تفاعل معها متابعيها، قائلة، "البقاء لله رب العالمين".

صابرين

بعد دعوتها له بالشفاء بساعات معدودة، نشرت الفنانة صابرين كلمات وداعها لفاروق الفيشاوي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت "إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك يا أجدع وأطيب خلق الله ربنا يبدلك خير من الدنيا وماعليها، #فاروق_الفيشاوي".

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دنيا سمر غانم

شاركت دنيا سمر غانم، صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونعته، حيث كتبت تعليقا، "البقاء لله الفنان القدير فاروق الفيشاوي ربنا يرحمه يا رب و يجعل مثواه الجنة، خالص التعازي لابنه أحمد الفيشاوي والأسرة الكريمة، ربنا يصبركم يا رب".

نيكول سابا

بصورة جمعتها به، نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا تنعى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث ظهرت محتضناه في أحد الحفلات، وكتبت في تعليقها على الصورة، التي شاركتها مع متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "البقاء لله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. حاجة تحزّن بجدّ.".

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش صورة تجمعها بزوجها عمرو يوسف والفنان الراحل فاروق الفيشاوي تنعى رحيله، وكتبت معبرة عن حزنها، "غالي محب وطيب وعاشق للناس والفن والحياة.. خبر محزن جداً رحيل الفنان الكبير #فاروق_الفيشاوي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، خالص العزاء لأبناؤه أحمد وعمر".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

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