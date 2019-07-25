بكلمات مؤثرة حملت في طياتها الحزن على رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، كتبتها ندى الكامل، زوجة نجله الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حساب منسوب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتبت "ندى" في رسالتها المؤثرة: "مات فاروق ورحل في سكون وهدوء وطمأنينة.. مات الحبيب.. رحل الغالي وأخذ من قلبي وحزني وكبدي قطعة.. نام يا حبيبي وكن مطمئنًا.. فأنت اليوم مع الله.. وبلغ والدي وأحبتي مني السلام إلى أن نلتقي مرة أخرى".
توفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.
ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.
وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة ندى الكامل لـ فاروق الفيشاوي بعد وفاته: نام يا حبيبي وكن مطمئنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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