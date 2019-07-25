5 نصائح للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

النوبة القلبية من الحالات الصحية الخطيرة التي يجب معالجتها بشكل سريع، حتى لا تتفاقم الأزمة إلى مضاعفات خطيرة لا يمكن تداركها.
وعرض موقع "روسيا اليوم"، بعض الطرق التي يمكن اتباعها للحد من الإصابة بالنوبة القلبية:
تناول الطماطم
تساعد الطماطم في تحسين صحة القلب، فهي غنية بالليكوبين، المميزة بخصائصها المضادة للأكسدة التي تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة، فانخفاض معدل هذه المادة في الدم، يجعل الإنسان أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض الأمراض القاتلة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب أخصائية التغذية راشيل لينك.
ويمكن أيضًا لبعض الأطعمة أن تؤثر على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات، فهذه عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.
مراقبة أنماط النوم
انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم، من العوامل التي تؤثر على صحة القلب، ويعد الشخير أحد العلامات الواضحة على توقف التنفس أثناء النوم، ما يعرض صحة الناس لخطر كبير.
وقف استهلاك الدهون المشبعة وغير المشبعة
تناول الكثير من الدهون غير المشبعة أو المشبعة، يزيد بشكل كبير من خطر إصابة الفرد بنوبة قلبية، وتزيد الدهون هذه من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم لويحات في الشرايين، ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
التحكم بالظروف الصحية الأخرى
لابد من معرفة الظروف الصحية وتداركها بشكل جيد، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الدم والتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني، فهي تزيد من فرص إصابة الشخص بنوبة قلبية، خاصة التي تزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.
الحد من التوتر
أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والإجهاد في حياة الإنسان، التي تؤثر على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وغالبًا ما يقوم الأشخاص الذين يعانون من التوتر، بتناول الطعام والتدخين أكثر من غيرهم، فأظهرت الأبحاث أن رد فعل الإجهاد لدى البالغين يتنبأ بخطر ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر، ما يعرض الفرد لخطر الإصابة بنوبة قلبية.
ويعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن أمرا ضروريًا أيضًا، لتقليل فرص الإصابة بنوبة قلبية.
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