يحتاج الطفل لتناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحراريّة ولكن لابد أن تكون صحية، ليتم اكتساب الوزن بشكل صحي حتى لا نؤذي الطفل بمواد حافظة ودهون مهدرجة وغيرها من مكونات تضره ولا تنفعه.

طرق علاج النحافة عند الأطفال

الحليب ومشتقاته، فهو غني بالبروتينات والكالسيوم والمعادن الهامة لبناء جسم طفلك، مثل الحليب كامل الدسم، والزبادي، والأجبان.

تناول المكرونة، والخبز، وحبوب الإفطار، والبطاطس المهروسة، فهذه الأكلات غنية بالنشويات التي يحتاجها الجسم.

تقديم البيض، وزبدة الفول السوداني، فهذه الأكلات غنية بالكربوهيدرات.

تناول المكسرات، والأفوكادو، فهذه الأطعمة غنية بالدهون الصحية.

تَجنبي تقديم الوجبات السريعة لطفلك على قدر الإمكان.

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قدمي لطفلك من أربع لخمس وجبات في اليوم، ولا تقبلي بعدد وجبات أقل بكمية أكبر.

حببي وقت الأكل لطفلك على قدر الإمكان ولا تربطيه بالصراخ في وجهه أو العصبية الزائدة حتى لا ينفر من الطعام.

اسمحي لطفلك بالوقوف معك في المطبخ أثناء تحضير الطعام ومساعدتك فيه، هذه الخطوة ستجعله متحمسًا للطعام.

قدمي لطفلك مشروبات غنية بالفيتامينات مثل: الموز أو الفراوله باللبن، وابتعدي عن تقديم المشروبات الغازية.

لا تكثري من المشروبات حتى وإن كانت صحية، لأنها تعطيه شعور بالشبع، يمكنك تقديم كوبين من اللبن وكوب من العصير فقط على مدار اليوم.

يمكنك وضع أوقات معينة لتقديم الوجبات حتى تجعلي الطفل ملتزم بوجباته في وقتها، تجنبي الضغط على طفلك ليأكل أكثر من حاجته فهذه عادة غذائية سيئة للغاية.

يمكنك زيارة الطبيب في حال كان الطفل يُعاني من سوء الامتصاص أو من أي مشكلة صحيّة مرتبطة بفقدان الوزن.

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