طرق الحماية من أضرار أشعة الشمس خلال الصيف

الحماية من أشعة الشمس له أهمية بالغة في جميع المراحل العمرية، فالتعرض لأشعة الشمس المباشرة يمكن أن يحدث حروقا في الجلد، لذا يجب إتباع وسائل السلامة التي تحقق أفضل نتائج الحماية من الشمس، وفيما يلي بعض وسائل الحماية الآمنة، بحسب مجلة "إن ستايل":

استخدام الكريم الواقي من الشمس بالطريقة الصحيحة، حيث إن الواقٍ يحتاج إلى وقت ليعمل على البشرة لذا يجب وضعه قبل الخروج إلى الشمس بحوالي نصف ساعة كما ينصح وضعه قبل ارتداء الملابس لضمان وضعه على كل الأماكن التي سوف تتعرض لأشعة الشمس.

استعمال طبقة سميكة وكافية من الواقي الشمسي بحيث لا يقل سماكها عن 1 ملم على الأقل وذلك لضمان الحماية الكاملة من الشمس.

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ضرورة تجديد الواقي الشمسي كل ساعتين تقريبا لضمان تحقيق عملية الحماية حتي مع المستحضرات التي تحتوي على معامل حماية يصل إلى 70 و80% خاصة إذا كانت فترة التعرض للشمس خلال 10صباحا لـ4 مساء.

الإكثار من تناول الفواكه التي تحتوي على الفيتامينات لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز من تأثير الكريمات الواقية وتعالج تأثير الشمس علي البشرة وخاصة الإحمرار.

ارتداء الملابس الطويلة لضمان تغطية أكبر جزء من الجسم وحمايته من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ارتداء القبعات ذات الحواف العريضة.

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