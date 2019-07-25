القمصان النسائية المطبوعة تتربّع على عرش الموضة في صيف 2019

القمصان النسائية المطبوعة تعد من أبزر الصيحات الرائجة التي يسهل عليكِ تنسيقها، واليوم، نقدّم لك بعض النصائح لتنسيقها بطريقة مختلفة وجذابة.

القمصان النسائية المطبعة يمكن ارتدائها في كل وقت سواء بستايل كاجوال أو بستايل كلاسيك، فمهما كانت خامة القماش يسهل تنسيقها. الى كان الستايل كاجوال، فالجينز والحذاء الرياضي هو الحل الأمثل لك. وإذا كانت بستايل كلاسيك أو رسمي فاتجهي إلى التنسيق مع التنانير القصيرة أو المستقيمة وأيضاً البنطلونات القماش. وكذلك يأتي دور أحذية الكعب العالي التي تزيد من جاذبيتك مع القمصان النسائية المطبعة.

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اختاري القميص بالنقشة المفضلة لك لأنها ستكون مميزة للغاية، سواء كانت طبعة جلد الفهد، جلد الثعبان، أو اوراق الأشجار أو الزهور المختلفة، فبالتأكيد ستجدين الشكل المميز بالنسبة لك لتتألقي به في كل وقت.

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