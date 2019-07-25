وقت طويل وصبر بالغ، يحتاجه تركيب الرموش الصناعية الطويلة، إذ يجب لصق كل رمش صناعي على حدى فوق الرمش الطبيعي بواسطة مادة لاصقة خاصة، ويتم تطويل الرموش لتبدو وكأنها غير مصطنعة.

واليكِ أضرار الرموش الصناعية ومحاذير تركيبها، بحسب"مايو كلينيك".

- تتسبب المادة اللاصقة التي يتم استخدامها في انسداد مسام الجلد، إلى جانب سرعة تساقط الرموش وعدم نموها مرةٍ أخرى، وحينها تضطر المرأة إلى استخدام رموش صناعية طوال العمر.

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- تحتوي المادة اللاصقة على مواد كيميائية ومركبات ضارة، مثل اللاتكس والسليلوز وحمض البنزويك.

- تحتوي مزيلات الرموش على مواد أخرى ضارة مثل: الفورمالديهايد، البروبيلين غليكول، وجيرانيول، والتي قد تسبب أضرار بالغة على العين والبشرة، ومن أهم هذه الأضرار: التهاب العين والجفن واحمرارها مثل الدم، وتورم العين والمناطق المحيطة بها.

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