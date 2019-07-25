قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل فتة الكوارع، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات المصرية التي يمكن تحضيرها في وجبة الغداء. مقادير عمل فتة الكوارع كوب أرز. 4 أرغفة عيش بلدي. ملح. فلفل. 2 بصلة. زبدة. ثوم. صلصة طماطم. طماطم. Advertisements خل. كسبرة. مستكة. طريقة عمل فتة الكوارع شوحي الثوم مع المستكة وقطعة من الزبدة ثم ضيفي الكسبرة وقلبيهم جيدًا. ضيفي الأرز وشوحيه جيدًا ثم ضيفي الماء. سوي الارز ثم ادخلي العيش في الفرن ليتحمص مع الزبدة وثوم. لعمل الصلصة شوحي البصل مع الزبدة ثم ضيفي شرائح الثوم ثم الكسبرة والفلفل، وقلبيهم جيدًا واتركيها لتغلي. بعد تحميص العيش ضعيه في البايركس، ثم ضيفي الصلصة. نضيف شوربة الكوارع وقطع الكوارع، وبعد ذلك نضيف الأرز ونزينه بالصلصة. ضعي الصنية في الفرن لمدة عشر دقائق. وقدميها مع الشوربة. ​

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