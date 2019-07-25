طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

نقدم لك، اليوم، طريقة جديدة لتقديم اللسان عصفور باللحمة، وهي طريقة سهلة وسريعة ومغذية للأطفال. المكونات 2 كوب لسان عصفور. نصف كيلو لحم مسلوقة. ملح، فلفل أسود، بهارات، قرفة ،ورق لورا "حسب الرغبة". بصلة كبيرة مفرومة. 2 حبة طماطم. ملعقة كبيرة من السمنة. Advertisements ملعقة صغيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير يشوح اللسان عصفور فى مقلاه حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة وورق اللورا والثوم وقلب جيدا. يوزع اللحم في طاجن الفرن ويوضع فوقة اللساع عصفور المحمر. يضاف البصل ومكعبات الطماطم ثم يغطى بورق الفويل ويدخل الفرن في درجه حرارة لا تقل عن 180 درجة. يخرج الطاجن بعد نصف ساعة على الأقل، بعد التأكد من نضح اللسان عصفور ثم يقدم. ​

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