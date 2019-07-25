نصائح لتنظيف البشرة بعد المكياج

تواجه بعض الفتيات والسيدات صعوبة إزالة مستحضرات التجميل قبل التوجه إلى النوم للاستيقاظ ببشرة نظيفة دون مكياج، ويؤدي النوم بمستحضرات التجميل دون إزالتها إلى عدد من المشاكل كالتهاب العينين وتهيجها.

وقدم موقع "Daily Medical" مجموعة نصائح لتنظيف البشرة من المكياج.

استخدام المطهر لإزالة مستحضرات التجميل

استخدام المطهر لإزالة مستحضرات التجميل على أن يكون المطهر كافيًا لتنظيف البشرة وإزالة كريم الأساس، ويترك المطهر على البشرة لمدة 15 ثانية، مع ضرورة توزيعه أسفل الذقن.

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استخدام بخار الماء لتنظيف البشرة

تعريض البشرة لبخار الماء المباشر لمدة دقيقة أو اثنين، حيث يساعد بخار الماء على تفتيح المسام وتنظيفها بسهولة من أي بقايا لمستحضرات التجميل.

مطهرًا زيتيًا للعينين

فبعض أنواع الماسكارا إزالتها يتطلب دراية تامة حتى لا يؤدي الفرك الزائد لتهيج الجلد والحساسية، ويمكن استخدام مطهراً زيتياً أو مزيلاً مخصصاً للعينين، ويفضل إغلاق العينين وتطبيق المطهر أو مزيل مستحضرات العينين وتركه لعشر ثوانٍ قبل مسحه للسماح بإذابة المستحضرات قبل مسحها.

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