طريقة عمل السوشي في البيت

يعد السوشي أحد الأكلات الآسيوية الشهيرة، التي يفضلها عديدون، إلا إنها تكلفهم مبالغ كبيرة في شراءه، لذا يقدم لكٍ "هن" طريقة تحضيره في المنزل، بخطوات بسيطة، وبتكلفة أقل:

مكونات السوشي

شرائح تونة، أو سردين، أو سالمون

أرز مسلوق

كلماري، أو جمبري

جزر

أوراق لوري

خل الأرز

سكر

ملح

زنجبيل

صويا صوص

خيار

طريقة تحضير السوشي

قطعي الخضروات شرائح طويلة ورفيعة جدا.

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يسلق الأرز جيدا في ماء به رشة سكر والخل.

يقطع السمك شرائح ويشوح حتى ينضح.

يمزج خل الأرز مع السكر بحيث يكون لكل ملعقة من السكر 3 ملاعق خل، ويقلب جيدا حتى يصبح المزيج سائل.

ضعي ورق اللوري، على "الاسترتش البلاستيك"، ويفرد فوقها طبقة من الأرز مع الضغط عليها للتأكد من عدم وجود فراغات.

توزع الخضروات والأسماك على الارز.

تبلل أطراف الورق بمزيج الماء وخل الأرز، وقومي بلفها جيدًا.

يدخل الثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم قطعيها إلى حلقات.

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