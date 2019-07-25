بالفيديو.. في عيد ميلادها الـ47.. قصة حب كارول سماحة وزوجها وليد مصطفى

تتمتع بإحساس مرهف وصوت جذاب قوي، أطلق عليها "ملكة المسرح"، وتعتبر من أهم المطربات البارزات على الساحة الفنية سواء المصرية والعربية، لعبت دور"الشحرورة"، واستطاعت أن تجسد حياتها بكل براعة، هى الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي يتزامن اليوم 24 يوليو ذكرى ميلادها الـ47.

ويقدم هُن قصة حب كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى.

زواجها من وليد مصطفى

صداقة كبيرة يعقبها إعجاب شديد جمع بين كارول ورجل الأعمال وليد مصطفى، بدأت خلال عام 2007، ولكنها اعتذرت منه لكونها كانت تجمعها علاقة عاطفية برجل آخر، وتساءلت عن سر انجذابها له رغم كونها مع آخر.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج "ليلة سمر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، خلال عام 2016، أن وليد غير نظرتها للحياة حيث لم يكن الطبيعة التي تجعلها تقدم على الزواج، وقالت، "أنا ما كان عندى مانع أفضل عزباء، لكن وليد قدر يغير نظرتي وتفكيري، هو إنسان مختلف عن كل اللي عرفتهم بهدوئه ونضوجه وتفهمه لشخصيتي هي اللي أقنعتني بالزواج".

كُتبت لهذه الصداقة وقصة الحب التي جمعت بينهما الزواج، وتم عقد الزواج مدنيًا خارج مصر نظراً لاختلاف ديانتهما، عام 2013، فى حفل بسيط وأنيق وذلك فى ليماسول قبرص، والذي اقتصر على الأهل والمقربين جداً من العروسين، وأنجبت ابنتها الوحيدة "تالا"، في سبتمبر2015.

وأضافت "سماحة"، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن زوجها وليد "هادي جدا وبيسمع، أنا بحكي وهو بيسمع"، موضحة أنها وزوجها لا يتدخلان في أعمال بعضهما منعا للصدام.

وتابعت أنها تحرص على إدخال وسيط بينهم حال وجود عمل مشترك بينها وبين زوجها، "عشان نبعد الأمور العاطفية في الشغل، وعشان يبقى رأيي ورأيه بدون حسابات".

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وأوضحت أنها تحرص أن تستمع ابنتها إلى المقامات الموسيقية العربية، وأنها تسمح لها بتصفح موقع "يوتيوب" لمدة ثلث ساعة يوميًا فقط، مشيرة إلى أن زوجها فوجئ بابنتها تطلب منه سماع أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم قبل نومها.

أغنية المطلقة

"نعم.. أنا المطلقة".. التغريدة التي نشرتها الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتثير بها الجدل بين متابعيها، الذين ظنوا في بداية الأمر بأنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

ولحقت كارول العديد من الشائعات حول انفصالها عن زوجها وأكدت كارول سماحة خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" أنها ليست مطلقة، قائلة، "يا جماعة أنا مش مطلقة لأن فيه شائعات طلعت بكده"، لافتة إلى أن شائعة طلاقها خرجت بعدما كتبت على حسابها الشخصي على "فيس بوك"، "نعم أنا مطلقة" إشارة إلى أغنيتها القادمة.

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وحاولت كارول مرارًا وتكرارًا إبعاد الشائعات التي تفيد بانفصالها عن زوجها، وقالت، خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، على شاشة "روتانا"، "مش عارفة ليه الناس حاطة في راسها إني مطلقة، أنا متجوزة وسعيدة بجوازي بمصر مع زوجي وليد مصطفى، ومعندناش مشاكل أبدا، وبرجع أعيد إني لاسمح الله لو أنا مطلقة مكنتش هعمل الأغنية".

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