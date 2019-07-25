عمرو سلامة ينصح الفتيات بالزواج من زملكاوي: صبور ومتحمل ومتوقع الأسوأ

نصح المخرج عمرو سلامة الفتيات بالزواج من الرجل الزملكاوي، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقال سلامة: "إتجوزي زملكاوي... صبور متحمل مخلص مهما تخذليه بيجيله أمل مع أي تحسن بسيط مش بيحبك لإنك الأفضل أي مكتسب صغير بيفرح بيه لإنه دائما متوقع الأسوأ".
واحتفظ الزمالك بمركز الوصافة بعدما فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف في الوقت الذي أحرز فيه النادي الأهلي لقب الدوري الـ41 في تاريخه بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف وحسمه لدرع الدوري لصالحه رغم تبقى مباراة له مع الزمالك.
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