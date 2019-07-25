"ديور" تطرحُ أحدث الموديلات من حقائب اليد الكلاسيكية بنمط المونوكروم

باريس - لايف ستايل
غالبًا ما تتفوّق العلامة الفرنسية الشهيرة ديور عن باقي العلامات التجارية عندما يتعلّق الأمر بالإكسسوارات، خصوصًا حقائب اليد الكلاسيكية بنمط المونوكروم.
وأعلنت ديور الثلاثاء، عن طرح أحدث الموديلات من حقائب اليد، الأيقونية الأكثر شهرةً للدار الفرنسية، ضمن مجموعة "Black Ultra-Matte" التي وصفتها بكونها "مثالًا للأناقة".
وتتضمّن التشكيلة حقيبة Lady Dior التي صدرت سنة 1995، وحقيبة Saddle التي صدرت سنة 1999 وحقيبة Diorama التي صدرت سنة 2015، وكلها من أبرز الحقائب الأيقونية للعلامة، وقد قامت العلامة التجارية بتحديث التصاميم الكلاسيكية والمحبوبة باستخدام جلد أسود غير لامع وأنيق.
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أحدث عرض للعلامة التجارية هو مثال آخر على كيفية دمج ديور لتراث العلامة التجارية العريقة في جميع مجموعاتها الحديثة، ومجموعة Black Ultra Matte ليست استثناءً، حيث تُوضّح ديور من حين لآخر قدرتها اللانهائية على إحياء التصاميم الكلاسيكية ودمجها في خزائننا العصرية.
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