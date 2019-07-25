كيت موس نجمة "ألكساندر ماكوين" الجديدة في حملة إعلانيّة جريئة وأنيقة

طرحت العلامة البريطانيّة، ألكساندر ماكوين، الصّور الأولى من حملتها الإعلانيّة لمجموعة موسم خريف/شتاء 2019، و التي شاركت فيها عارضة الأزياء الشّهيرة، كيت موس، وبدت مثيرة وساحرة، أكثر من أي وقت مضى.

وتُعدّ كيت من عارضات الأزياء الشّهيرات، اللاتي شاركن في الحملات الإعلانيّة لجميع العلامات التجاريّة ذوات الوزن الثقيل في هذه الصّناعة من "ألكساندر وانغ"، و"سان لوران" إلى "جورجيو أرماني" و"شانيل" و"ديور" إلى جانب الظّهور على أغلفة جميع مجلات الموضة العالميّة.

ويبدو أنَّ أيقونة الأزياء أرادت توسيع ذاكرة أعمالها، من خلال مشاركتها في حملة "ألكساندر ماكوين" الجديدة.

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جاءت صور الحملة، بتوقيع المصوّر الشّهير، جيمي هاوكسورث، في الرّيف الإنجليزيّ الشّماليّ، مسقط رأس المديرة الإبداعيّة الحاليّة، لـ "ألكساندر ماكوين"، سارة بورتون.

ومن خلال الصّور، ظهرت موس وهي ترتدي بدلة أنيقة ذات خياطة راقية، وفستانًا أحمرَ يعكسُ عنُصري الصّلابة والنّعومة، اللّين يميّزان قطع المجموعة، التي تسلّط الضّوء على الدّمج بين البهجة، والبراعة في الأزياء.

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