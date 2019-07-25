تحذير من الاستحمام بماء بارد للغاية في الصيف.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذر الدكتور ديرك سكوفاش من الاستحمام بماء بارد للغاية في الصيف، معللا ذلك بأن الجسم يتعين عليه بعدها رفع درجة حرارته إلى درجة الحرارة الخارجية، الأمر الذي يستهلك الطاقة ويشكل عبئا عليه. لذا من الأفضل الاستحمام بماء فاتر.

وأضاف طبيب الأمراض الباطنة الألماني أن هذا الأمر ينطبق أيضا على المشروبات المثلجة، مشيرا إلى ضرورة شرب الماء خلال فصل الصيف بمعدل يتراوح بين 5ر2 و3 لتر، في حين يتعين على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم مراجعة الطبيب المعالج بشأن كمية الماء المسموح شربها.

وأكد سكوفاش أنه من الأفضل خلال فصل الصيف تناول وجبات صغيرة كثيرة بدلا من الوجبات الكبيرة، مع مراعاة الإكثار من الخضروات والفواكه، خاصة ذات المحتوى العالي من الماء كالخيار والبطيخ.

ومن ناحية أخرى حذر الطبيب الألماني من ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة في وقت الظهيرة، مشيرا إلى أنه ينبغي ممارستها في الصباح الباكر أو في المساء.