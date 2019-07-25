ماء الورد و"الشامبو" الجاف.. حلول للتخلص من تعرق فروة الرأس

التعرق كثيرًا من أكثر المشاكل المزعجة لدى السيدات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والموجة الشديدة، حيث يؤثر العرق بالسلب على المظهر العام، كما أنه يضر بالشعر.

لذلك عرض موقع "هيرزنداغي" بعض النصائح التي يمكن أن تتبعها السيدات للحفاظ على شعرهن خالي من التعرق:

غسيل الشعر

عند الخروج من المنزل لابد أن تقومي بغسل الشعر، تجنبًا لزيادة التعرق وأن تفوح رائحة العرق منه، لذلك لابد من المواظبة على غسل الشعر 3 مرات في الأسبوع على الأقل.

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الشامبو الجاف وبودرة التلك

الشامبو الجاف هو الخيار الأمثل، إذ كنتِ لا ترغبِ في غسل الشعر يوميًا، فهو يعطي فروة رأس نظيفة، كما يمكن استخدام بودرة التلك.

ماء الورد

إذا انبعثت رائحة كريهة من الشعر بعد غسله، ويمكن أن يحدث ذلك بسبب التعرق، يمكن رش ما الورد، فهو يعطي رائحة منعشة ويساهم في التخلص من قشرة الرأس.

الابتعاد عن مجفف الشعر

من الحلول الممكنة أيضًا الابتعاد عن استخدام أجهزة الشعر مثل المحفف والمصفف، فهي تجعل الشعر زيتيًا مما يزيد من التعرق.

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