فاروق الفيشاوي وليلى علوي.. قصة حب رفضتها "الست الوالدة"

تزوج الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عدة مرات خلال حياته، أبرزها وأشهرها زيجته الأولى من الفنانة سمية الألفي، والتي أنجب منها ولديه.

ولكن ورغم زيجاته المتعددة إلا أنه أعلن على الملأ، خلال استضافته في برنامج الإعلامية سمر يسري، بأن الحب الحقيقي وحب حياته هي الفنانة ليلي علوى، وأنه ندم كثيرا على عدم قدرته بالزواج منها.

أما ليلى علوي فلم تتحدث مطلقا عن هذا الأمر، ورفضت في أي حوار صحفي أو مقابلة تلفزيونية أن تتحدث عن علاقتها بفاروق الفيشاوي.

ورغم محاولة الإعلامي نيشان، خلال استضافته للفنانة ليلى علوي في برنامج "أنا والعسل"، أن يجعلها ترد على ما قاله فاروق الفيشاوي في حقها، رفضت التعليق وقالت، "قال هذا الكلام، ولكني ليس لدي تعليق، ومبحبش اتكلم فى حاجات زي كده، أنا ست متجوزة، ولا يجوز أن يقال هذا الكلام، ربما فاروق قال هذا الكلام قبل أن أتزوج".

وأضافت، "هو تقدم لي فى فترة في حياتي لكي يخطبني، ولكن والدتي رفضت تلك الزيجة، وانتهى هذا الأمر".

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وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.

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