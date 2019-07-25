ماذا يحدث لجسمك عند النوم تحت المروحة؟

مع ارتفاع درجات الحرارة، هناك كثيرين ممن يستخدمون المروحة خلال النوم لتخفيف حدة حرارة الطقس، ولكن قد يكون هذا الأمر ضار جدا بالصحة

ولهذا السبب يوجد بعض الأشياء التي عليك أن تفكر فيها وتضعها في إعتبارك قبل إستخدامك المروحة أثناء النوم، فمن الممكن أن يسبب تعميم الهواء في الغرفة أثناء النوم رد فعل عكسي على الجسم بسبب إنتشار الغبار الذي قد يؤثر على الجيوب الأنفية.

ووفقا لموقع "dailystar"، فإن الانتشار المستمر للهواء البارد على جسمك أثناء النوم قد يؤدي أيضًا إلى جفاف بشرتك، ويضيف أحد مستشارى النوم الصحي: "هناك شيء آخر يجب مراعاته وهو أن بعض الناس ينامون بعيونهم مفتوحة جزئيًا، وذلك يؤدي إى جفاف العينين وحدوث تهييج كبير بهما".

وينطبق الشئ نفسه على الأشخاص الذين ينامون تاركين أفواههم مفتوحة، وأيضا يمكن للنوم مع المروحة أن يجف الممرات الأنفية، مما قد يؤثر على الجيوب الأنفية، مما قد يجعلك تستيقظ مع ألم في عضلات الوجه بسبب أن الهواء البارد المركز يمكن أن يجعل العضلات متوترة وتتشنج.

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وتلك المشكلات شائعة بشكل خاص للأشخاص الذين ينامون والمروحة تعمل بالقرب من وجوههم أو رقبتهم، ويوصي خبراء النوم بإبقاء الغرف باردة عن طريق إغلاق النوافذ وسحب الستائر لأسفل عندما يكون الجو أكثر سخونة في الخارج، وحينما يكون الطقس أكثر برودة ، افتح النوافذ للتهوية.

ويضيف الخبراء، عليك أن تحافظ على تبريد الغرف باستخدام ظلال أو مواد عاكسة خارج النوافذ، واذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فاستخدم الستائر ذات الألوان الفاتحة واحتفظ بها مغلقة مع حرارة الطقس".

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