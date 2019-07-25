"الكروب توب" ينطق بأنوثتك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- يمثل "الكروب توب" "Crop Top" نجم الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالأنوثة والإثارة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية آنيته هيلبيش أن الكروب توب هو توب قصير كاشف للبطن يغازل بطبيعة الحال المرأة الرشيقة، التي تتمتع بقوام ممشوق وبطن مسطحة. وأضافت هيلبيش أن الكروب توب يزدان هذا الصيف بنقوش الزهور الحالمة أو "البولكا دوتس" الكلاسيكية. ولمزيد من الجاذبية يشتمل الكروب توب على أكمام منتفخة لافتة للأنظار. وأشارت هيلبيش إلى أن الكروب توب يتناغم مع سروال ذي وسط عال، والذي يخلق توازنا مع التوب القصير. كما يتناغم الكروب توب مع تنورة ماكسي ذات وسط عال لخلق توليفة مثيرة تلعب على وتر التباين بين الطويل والقصير.

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