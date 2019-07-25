ما أهمية الأسماك لصحة طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الدكتورة مونيكا نيهاوس إن الأسماك تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الطفل؛ حيث إنها غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 المهمة لنمو المخ لدى الطفل.
وأضافت طبيبة الأطفال الألمانية أن تناول الطفل للأسماك في مرحلة مبكرة يعمل على الوقاية من أمراض الحساسية أو على الأقل يسهم في تخفيف متاعبها.
وبالإضافة إلى ذلك، تزخر الأسماك بعناصر غذائية مهمة لجسم الطفل مثل فيتامين D والكالسيوم واليود. لذا ينبغي أن يتناول الطفل الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا.
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