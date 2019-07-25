بـ"باكو لبان وشيكولاتة".. فاروق الفيشاوي "برنس" في قلب سمية الألفي

انطلقت شرارة الحب بين الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي بـ "باكو لبان ووردة وشيكولاتة" لتنتهي بزواج استمر 16 عام قبل وقوع الانفصال بينهما، بحسب ما أعلنت الأخيرة في مقابلتها التليفزيونية مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل"، الذي أذيع على فضائية "الحياة".

واعترفت الألفي بأن الفيشاوي كان أول حب في حياتها، وكشفت عن إهدائه إياها لـ "باكو لبان ووردة وشيكولاتة" بعد تقديمهما لعرض مسرحي بعنوان "السندريلا" للمخرجة فاطمة المعدول، حيث وجدت فيه آنذاك نموذجا للفنان المثقف والمستنير، بحسب وصفها.

وأكدت الألفي أن فاروق الفيشاوي تجاوز مواصفات فارس أحلامها، لأنه كان فارساً في تعاملاته مع الآخرين، ووصفته بـ "البرنس" على غرار دوره في المسرحية وقتها.

Advertisements

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.

​