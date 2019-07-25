زينب تطلب الخلع: "زوجي خاني مع صحبتي وهددني برفع قضية زنا"

أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وقفت "زينب.م"، صاحبة الـ 29 عاما، والدموع تملأ عينيها ممسكة بيدها ابنتها الصغيرة ذات الـ3 أعوام، تحكي لـ "الوطن" كيف خانها زوجها، "كنا بنحب بعض وقعدت 6 سنين مستنياه وعملت مشكلة ووقفت قدام أهلي كلهم عشان اتجوزه، وأخويا خاصمني ومحضرش فرحي، وقولت مش مهم بكرا ينسي وأصالحه المهم أتجوز اللي بحبه، كنت شايفاه كل حاجة أخويا وأبويا اللي مشبعتش من حنانه، وهو كان حنين عليا جدا وبيحبني".

وتقول، "أول جوازنا الأمور كلها كانت تمام مفيش غير المشاكل العادية اللي بتحصل بين أي اتنين متجوزين، المشاكل بينا زادت بعد الحمل وبقي يتلكك على أي سبب ونتخانق عشانه، بعد ما ولدت بنتي صحبتي جت قعدت بيا الفترة دي عشان ماما مكنتش تقدر تقعد معايا ولا تعملي حاجه عشان ظروفها الصحية، وبعدها بدأت الدنيا تهدي والمشاكل تقل، صحبتي كانت بتحضر له الفطار والغدا كل يوم، وأنا بشكرها على تعبها معايا، معرفتش إنها بترسم عليه، كنت فاكرة إنها صحبتي وشالتني وحفظتهالها جميل، وكل شوية أشكر فيها قدامه".

وتضيف، "كنت أدعو صحبتي لتناول الغداء معنا مرة كل أسبوع على الأقل تقديرا لوقفها بجانبها فترة الولادة.. مكنتش مخوناها وكنت بسيبها تقعد مع بنتي وجوزي وادخل أنا المطبخ أحضر الأكل، كنت بقعد أحكلها أد إيه جوزي اتغير معايا وبقى يقدر تعبي ومبقناش نتخانق زي كل يوم، كانت بتقعد تقولي جوزك حنين واكسبيه هو بيحبك، وأنا معرفش إنه بيحاول يقنعني بالكلام دا عشان منتبهش لعلاقتهم".

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وتوضح، "اكتشفت خيانة زوجي لي عندما ذهبت إلى والدتي وكانت أنوي البيات في بيت أهلي على عادتي من كل أسبوع، ولكن هذه المرة عدت إلى بيتي، لأنه حدث بينها وبين زوجة أخي خلاف، رجعت البيت الساعة 11مساء لقيت صحبتي في المطبخ بتحضر العشا لزوجي وهو واقف معاها في المطبخ، طبعا انهارت ومعرفتش أعمل إيه، وطلبت الطلاق منه رفض يطلقني وقالي عشان بنتنا، وبعدها عرفت أنهم متجوزين عرفي، وأما قولتله هرفع عليك قضية طلاق، هددني إنه هيشهر بيا وهيرفع عليا قضية زنا، فقررت أخلعه".

ورفعت زينب دعوى خلع ضد زوجها المدعو (حسام.م) حملت رقم 1308 لعام 2019.

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