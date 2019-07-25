عادات خاطئة تهددك بتجاعيد حول الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "فرويندين" الألمانية من أن بعض العادات الخاطئة تُعجّل بظهور التجاعيد حول الفم، مثل قضم الشفاه والتدخين.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن قلة شرب السوائل تُعجّل أيضا بظهور التجاعيد حول الفم بالإضافة إلى تشققها وظهور القشور بها. لذا ينبغي شرب السوائل بكمية كافية على مدار اليوم بمعدل يتراوح بين لترين وثلاثة لترات.

ومن العادات الخاطئة أيضا التعرض لأشعة الشمس دون حماية؛ حيث تتسب الأشعة فوق البنفسجية في ظهور التجاعيد حول الفم. لذا ينبغي استعمال مستحضر عناية بالشفاه ذي مُعامل حماية من أشعة الشمس "SPF" يبلغ 50.