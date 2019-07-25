تفضل العديد من السيدات الولادة الطبيعية، بدلًا من القيصرية، ويتعسر الأمر على معظمهن، فتلجأ لجراحة البطن.

وتستعد بعض السيدات خلال الفترات الأخيرة من الحمل للجوء لبعض الحيل لتسهيل الولادة الطبيعية.

ويقدم "هن" نصائح لتسهيل الولادة الطبيعية، حسبما ذكرها موقع parents

الاستحمام بالماء الدافئ

يساعد الماء الدافئ، على استرخاء عضلات الجسم، وتخفيف ألم انقباضات الولادة.

التدليك

يساعد التدليك على إرخاء عضلات الجسم، وتخفيف التوتر.

العمل المنزلي

يساعد العمل المنزلي في الشهور الأخيرة، على توسع الرحم، وتحمل السيدات لألم الولادة، وإعطاءها مزيد من الطاقة.

Advertisements

تقليل الوزن

يعمل المخاض بشكل أكثر سلاسة بالنسبة لصاحبات الوزن الأقل.

الكربوهيدرات

ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لأنها تمد الجسم بالطاقة.

شُرب الماء

يساعد تناول الماء، على الحفاظ على تروية أنسجة الجسم بشكل طبيعي، ومساعدة المرأة على تحمل ألم الولادة.

التمرينات الرياضية

ينصح بعض السيدات بممارسة عدة تمرينات للظهر، والحوض، لتسهيل الولادة.

اقرأ أيضًا

بالصور تمارين تناسب فترة الحمل لتساعدك على الولادة الطبيعية

​