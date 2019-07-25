تعرف على أعراض حب الشباب

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حب الشباب من العلامات التي تؤثر على مظهر البشرة خاصة لدى الفتيات، فهي من الأمراض الجلدية المنتشرة بين الشباب خاصة في مرحلة المراهقة، فهي تظهر على هيئة رؤوس بيضاء أو سوداء في الوجه، وتكون بشكل منتشر في الوجه، لذلك يجب معالجتها سريعًا.
وعرض موقع "مايو كلينك"، بعض أعراض حب الشباب التي تظهر على الوجه.
أعراض حب الشباب
نتوءات صغيرة حمراء ومؤلمة.
نتوءات كبيرة وصلبة ومؤلمة تحت سطح الجلد.
بثور (بثور حمراء).
بثرات بيضاء الرأس (انسداد المسامات المغلقة).
بثرات سوداء الرأس(انسداد المسامات المفتوحة).
وعادة ما يظهر حب الشباب على سطح جلد الوجه، الرقبة، الصدر، الظهر والكتفين.
أسباب ظهور حب الشباب
تراكم الجراثيم.
ظهور خلايا الجلد الميتة.
يظهر حب الشباب لأصحاب البشرة الدهنية.
الإكثار من تناول المخلل.
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