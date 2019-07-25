تجنبي هذه الأشياء خلال النفاس

النفاس هي الفترة الممتدة من نهاية المرحلة الثالثة من المخاض حتى تعود معظم أعضاء السيدة إلى حالتها السابقة للحمل، يبدأ النفاس عند وضع المشيمة ويستمر لمدة 6 أسابيع، حوالي 42 يومًا.

ومع ذلك، قد لا تعود بعض الأعضاء إلى حالتها السابقة للحمل سوى بعد أسابيع أو حتى أشهر، بعد انقضاء 6 أسابيع (مثل الحالب).

وهناك أشياء عليكي الحظر منها خلال النفاس وهي، وفق موقع "بيتر هيلث":

النبض

قد يكون معدل النبض بطيئًا أو عاديًا أو سريعًا، ولكن يجب ألا يتجاوز 100 نبضة في الدقيقة.

الضغط

قد يختلف ضغط الدم أيضًا وقد يرتفع قليلاً لدى سيدة يتمتع بصحة جيدة، ولكن يجب أن يكون أقل من 140/90.

الوزن

هناك انخفاض فوري في الوزن حوالي 8 كجم بعد الولادة. يتبع فقدان الوزن ارتداد الرحم وإدرار البول الطبيعي.

الانتفاخ

مع إدرار البول، يختفي الانتفاخ العام في الجسم، في غضون بضعة أيام، وقد يحدث تعرق ملحوظ لعدة أيام، وإذا لم يحدث يجب مراجعة الطبيب.

الدم

يصبح تركيز الهيموجلوبين مستقرا في اليوم الرابع من النفاس، حيث يتم رفع عدد الصفائح الدموية، ويجب الإشارة إلى أن هذه وغيرها من التغييرات في عوامل التخثر (تجلط الدم) قد تسبب الجلطات الدموية في النفاس.

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ألم في الصدر

يجب مراجعة الطبيب فورا في هذه الحالة.

التنفس

تشعر السيدة في فترة النفاس بانسداد التنفس أو ضيق التنفس.

أفكار سلبية

إذا راودتك أفكار سلبية من إيذاء نفسك أو طفلك، يجب مراجعة الطبيب.

النزيف

إذا تعرضت لنزيف لأكثر من مرة واحدة في الساعة، أو تعرضتي لتخثر الدم بحجم بيضة أو أكبر.

السيقان

تعاني السيدة من ساق حمراء أو منتفخة مؤلمة أو دافئة للمس.

صداع

يعتبر الصداع الذي لا يتحسن، حتى بعد تناول الدواء، أو الصداع القومي مع التغييرات في الرؤية.

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