"سب وصور من داخل غرفة النوم".. مشاجرة كلامية بين ضرتين على الزوج تصل إلى المحكمة

صورة خاصة من داخل غرفة نوم الزوجة الثانية، أشعلت خلافا بين ضرتين يعيشان في الإمارات العربية المتحدة، حيث استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، إلى أقوالهما، حيث اتهمت الزوجة الثانية بسب الأولى بألفاظ خادشة، بينما اتهمت الأولى بنقل صور خاصة عبر "واتس آب"، وكذلك سب وشتم الثانية.

المشكلات بدأت عندما ترك الزوج زوجته الأولى لـ7 أشهر، كان خلالها يعيش مع زوجته الثانية، إلا أنه عاد إلى الأولى في شهر يناير ما جعل الزوجة الثانية تغير على زوجها وتفتعل المشكلات مع كلاهما، وفق قول الزوجة الاولى في المحكمة، بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكملت الأولى أقوالها أمام المحكمة إن الزوجة الثانية تشاجرت معها، وكسرت هاتفها المحمول، وسبتها، فأرسلت لها صورة من غرفة نومها الخاصة مصحوبة بتهديد، وعند السؤال عن مصدر الصورة قالت إنها أرسلت إليها من رقم خارج الدولة، ولا تعرف مصدرها، إلا أن الزوج شهد ضدها في المحكمة.

Advertisements

قال الزوج إن زوجته الأولى استولت على هاتفه المحمول، ونقلت منه صورة خاصة بزوجته الثانية في غرفة النوم، وأعادت إرسالها للزوجة الثانية، ولكن الأولى أنكرت معللة ذلك بأن زوجها يقف في صف زوجته الثانية، وليس معها.

الزوجة الثانية استشاطت غضبا بمجرد رؤية صورتها مرسلة إليها مع تهديد، فسبت الأولى ووجهت لها شتائم خادشة للحياء، كما سبت أهلها، وذويها وأطفالها، فأبلغت المحكمة المتهمة الثانية، بأن تحقيقات النيابة العامة والرسائل النصية التي نسخت من هاتفها تشير إلى أنها من بدأ بسب المتهمة الأولى عبر برنامج "واتس أب".

واعترفت الزوجة الثانية أنها هي من بدأت بالرد على الزوجة الأولى ولكن لم تقل أي ألفاظ خادشة، وحددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية.

​