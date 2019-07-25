الحقائب المتناهية الصغر صيحة بارزة في موسم صيف 2019

منذ أن بدأ المصمّمون يقدّمون الحقائب الميكروسكوبية الحجم وهم غير قادرين على التوقّف عن تقديمها، ولأجل ذلك رأينا هذه الحقائب في عروض خريف وشتاء 2019-2020.

والمميّز في بعض التصاميم الحقائب الشديدة الصغر المعلّقة بحقائب أكبر حجماً أو التابعة لها، لأنّها الأفضل حجماً لاحتواء القطع المعدنيّة.

رصدنا هذه الصيحة لدى كارولينا هيرّيرا Carolina Herrera وكلوي Chloé ودولتشي أند غابّانا Dolce & Gabbana وجيفنشي Givenchy وجاكيموس Jacquemus وجيل ساندر Jil Sander وسالفاتوري فيرّاغامو Salvatore Ferragamo وفيرساتشي Versace وغيرهم كثر…

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