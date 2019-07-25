القاهرة - لايف ستايل
منذ أن بدأ المصمّمون يقدّمون الحقائب الميكروسكوبية الحجم وهم غير قادرين على التوقّف عن تقديمها، ولأجل ذلك رأينا هذه الحقائب في عروض خريف وشتاء 2019-2020.
والمميّز في بعض التصاميم الحقائب الشديدة الصغر المعلّقة بحقائب أكبر حجماً أو التابعة لها، لأنّها الأفضل حجماً لاحتواء القطع المعدنيّة.
رصدنا هذه الصيحة لدى كارولينا هيرّيرا Carolina Herrera وكلوي Chloé ودولتشي أند غابّانا Dolce & Gabbana وجيفنشي Givenchy وجاكيموس Jacquemus وجيل ساندر Jil Sander وسالفاتوري فيرّاغامو Salvatore Ferragamo وفيرساتشي Versace وغيرهم كثر…
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كانت هذه تفاصيل خبر الحقائب المتناهية الصغر صيحة بارزة في موسم صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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