بقليل من الإبداع يمكن أن نشوي كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يستحضر الشواء الطبيعة البدائية لدى البشر، النار والدخان والمكوث الرائع في الهواء الطلق. وهذا غالبا ما يكون له تأثيرا على ما سيقررون شيه على النار، إنها أطباق اللحوم اللذيذة.

ولكن لماذا يقيد المرء نفسه باللحوم فحسب فيما يتعلق بالشواء؟ هناك أطنان من الأطعمة الأقل شيوعا التي يمكن شيها حتى الأطباق الحلوة! يحب فولكر إلم، رئيس الرابطة الألمانية للشواء، إعداد التوست الفرنسي الفاخر. ويقوم بلف قطعة خبز ويفرش عليها شوكولاتة وكريمة حادقة كاملة الدسم ثم يضيف القليل من الفاكهة الطازجة ويلفها، ثم يغمسها في مزيج من البيض واللبن ويقوم بشيها.

ويقول توبياس دانابيل من وكالة "جريل كونتسبت" في ألمانيا إن الاهتمام يزداد بالأطعمة البديلة للشواء، مضيفا أنه رأى مزيدا من العملاء يحضرون دوراته بشأن الشواء.

والطبق الذي يستخدمه لإثارة إعجاب الحضور في دوراته التعليمية هو السلمون المدخن. وتوضع الألواح الخشبية في مياه بالملح لتطرى ثم توضع على مشواة ساخنة حتى تبدأ في إحداث دخان ويوضع عليها قطعة طازجة من السلمون مع قليل من السكر البني ثم تطهى في وعاء مغلق على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تصير السمكة مقرمشة.