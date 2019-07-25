دعاء فاروق: موظفات البنوك بطلات لتوفيقهن بين عملهن وتربية أبنائهن

أجابت الإعلامية دعاء فاروق، مقدمة برنامج "اسأل مع دعاء"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، على سؤال فتاة: "إزاي قدرتي توفقي بين تربية طفلين في مراهقتهم وبين برنامج يومي بالنجاح ده؟".

وأجابت "فاروق"، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شغل المذيعة أسهل من شغل موظفة في بنك، بتنزل من 7 صباحًا لـ5، وساعات ‏تخلص 6 و7، دي اللي بطلة بجد، وأحب اسألها بتعملي إيه وبتوفقي إزاي بين شغلك وعيالك".

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"اسأل مع دعاء".. برنامج يُعرض ثلاثة أيام أسبوعيا من الإثنين حتى الأربعاء، في تمام الـ3 عصرا على شاشة "النهار"، وتقدمه الإعلامية دعاء فاروق.

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