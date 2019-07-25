دعاء فاروق: موظفات البنوك بطلات لتوفيقهن بين عملهن وتربية أبنائهن

أجابت الإعلامية دعاء فاروق، مقدمة برنامج "اسأل مع دعاء"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، على سؤال فتاة: "إزاي قدرتي توفقي بين تربية طفلين في مراهقتهم وبين برنامج يومي بالنجاح ده؟".
وأجابت "فاروق"، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شغل المذيعة أسهل من شغل موظفة في بنك، بتنزل من 7 صباحًا لـ5، وساعات تخلص 6 و7، دي اللي بطلة بجد، وأحب اسألها بتعملي إيه وبتوفقي إزاي بين شغلك وعيالك".
"اسأل مع دعاء".. برنامج يُعرض ثلاثة أيام أسبوعيا من الإثنين حتى الأربعاء، في تمام الـ3 عصرا على شاشة "النهار"، وتقدمه الإعلامية دعاء فاروق.
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