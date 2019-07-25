كيف تتعاملين مع زوجك الزملكاوي بعد ضياع الدوري؟

خسر نادي الزمالك لقب بطولة الدوري العام المصري، الليلة، رغم فوزه على الإسماعيلي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، إلا أن الفوز بات بلا طعم، بعدما حسم النادي الأهلي اللقب 41 لبطولة الدوري في تاريخه، عقب فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 3 - 1، لتحتل بذلك القلعة البيضاء المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الممتاز على حساب "بيراميدز".

ليلة ليست بيضاء على جماهير النادي الأبيض، ربما تدفع ثمنها زوجات مشجعيه، خاصة عقب ضياع حلم لقب الدوري الـ13.

"هن" يقدم بعض النصائح للتعامل مع زوجك الزملكاوي بعد خسارة لقب الدوري، اليوم، حسبما ذكرها موقع "pairedlife":

- استقبليه بابتسامة هادئة، وحضري له عشاء يُفضله.

- لا تحاولي تصعيد الصراع بينكما، فتجنبي الحديث عن الموضوعات التي قد تثير غضبه.

- لا تحاولي استغلال غضبه في ارتجال مشكلات موجودة بينكما، بل تجنبيه لفترة قصيرة.

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- اتركيه حتى يهدأ ثم تحدثي معه بهدوء، وأخبريه أنها بالنهاية لعبة مكسب وخسارة.

- وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، فقولي له إنها "مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".

- حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير غضبه.

- اعرضي عليه الخروج سويًا، لـ"تغيير جو" والاستمتاع سويًا بعيدًا عن مشاحنات الكرة.

- اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.

- لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعديه عما يشعر به.

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