فستان زفاف أسود.. هنا الزاهد تنشر فيديو ساخر لحفل زفاف.. وحماتها: "أوعي"

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها مقطع فيديو ساخر، تزامنا مع قرب موعد زفافها من الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

المقطع الساخر هو مشهد من فيلم "استاكوزا" للفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة السورية رغدة، أثناء زفافهما داخل الفيلم الذي ارتدت خلاله الفنانة فستان وطرحة أسودا اللون.

وتفاعل مع الفيديو عددا كبيرا من متابعي الزاهد، بتسجيل إعجابهم بالمقطع، وعلقت ليلى العطار، والدة خطيبها الفنان أحمد فهمي: "أوعي"، لترد عليها الفنانة بـ "إيموشنات ضاحكة".

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كان فهمي أعلن اقتراب موعد حفل زفافه على "هنا" في برنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا".

كما ظهر مؤخرًا من أعلى "السقالات" المتواجدة داخل بيت الزوجية، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي رامي رضوان، متحدثا عن تحضيرات "عش الزوجية" مع هنا الزاهد، قائلا إن "خطيبته دمرت البيت القديم كله، وطلبت تجهيزات جديدة".

وأضاف فهمي: "خناقة عشان المشاية اللي تحت، أنا عايزها نجيلة، وهي عايزة مشاية، وجوا البيت، كل حاجة مش عجباها وكل حاجة تتغير"، متابعا: "الناس فاكرة هنا الزاهد كيوت، وخلي بالك منها، لا ده هي اللي بتعمل كل حاجة، لسه مخلص مسلسل 20 ساعة تصوير في اليوم قلت هريح، لقيتها جايبة العمال وجايالي".

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